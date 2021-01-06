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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 kişi uyuşturucudan yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 kişi uyuşturucudan yakalandı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi İstanbul yolu ışıklı kavşakta şüpheli bir araç durduruldu. Durdurulan ticari araç içerisindeki Y.G ve A.D.Y'nin üzerinde yapılan aramalarda 17 adet sentetik ecza hap, 1 adet extacy hap, 1 fişeb esrar maddesi ele geçirildi. Y.G ve A.D.Y. gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı.


Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi Yaşar Doğu Sokak'ta durdurulan E.G. isimli şahsın üzerinde de 1 fişek daralı 0,2 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirilmesi üzerine şahıs gözaltına alındı.

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