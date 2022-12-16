Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde düzenlenen operasyonda 1 kilo 175 gram esrar ele geçirildi.

Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada, Yeniköy Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen E.Ç'nin evine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1 kilo 175 gram esrar, 20 gram kenevir tohumu, 10 gram metamfetamin ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirilirken şüpheli şahıs gözaltına alındı.