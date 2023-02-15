Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yavuz Mahallesinde A.D. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu duyumu alınması üzerine, Jandarma KOM İstihbarat Şube Müdürlüklerinde adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda dolap içerisinde iklimlendirme düzeneği, 31 gram toz esrar, 45 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız Astra marka 7.65 mm çapında tabanca, 9 adet tabanca mermisi, 8 adet av tüfeği fişeği, 1 adet döner bıçağı, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Konuyla ilgili A.D. isimli şüpheli gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.