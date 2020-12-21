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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 ayrı ikamette yapılan aramada 10 adet sentetik ecza hap, 11 adet sentetik ecza hap, 1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör, 3 adet 6.35 mm dolu tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili K.K. ve F.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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