İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 37 kişi tutuklandı

Tekirdağ ili genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 37 kişi tutuklandı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde düzenlediği operasyonlarda 19 bin 429 adet extacy hap, 1 kilo 582 gram bonzai, 780,95 gram metamfetamin, 742,7 gram eroin, fişeklenmiş ve satışa hazır halde çok miktarda çeşitli uyuşturucu maddeler, 83 bin 860 TL para, 9 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İl ve ilçelerde işlemleri tamamlanarak adliyelere sevk edilen toplam 37 şahıs tutuklandı.

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