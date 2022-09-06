Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarla ilgili Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, konuyla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.