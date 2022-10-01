Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ve Çorlu ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şube ekipleri, Saray ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 5 gram eroin, 10 uyuşturucu hap ve bir miktar metamfetamin ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Konuyla ilgili 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.