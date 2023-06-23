İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, Tekirdağ'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu arama köpeği de kullanılarak, yasaklı maddelerin saklandığı yerler tek tek tespit edildi. Operasyon sonucunda toplamda 18 kişi yakalandı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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