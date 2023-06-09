Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

Tekirdağ'da jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 zanlıyı yakaladı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada, Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerindeki bazı adres ve araçlara operasyon yaptı.

Operasyonda 82 gram eroin, 25 gram esrar, 24 gram metamfetamin, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 555 lira ile 30 dolar ele geçirildi. Olaya ilişkin 7 zanlı yakalandı.