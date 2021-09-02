Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Yunus Timlerince uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timlerince Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen C.K.'nın üzerinde 115 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili 2 şahıs yakalanarak uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.

Aydoğdu Mahallesi'nde yapılan uygulamada da durumundan şüphelenerek durdurulan N.A.'dan 1 adet ruhsatsız silah, bu silah içerisinde bulunan şarjöre basılı vaziyette 7 adet fişek ve bir kutu içerisinde 24 adet olmak üzere toplam 31 adet fişek ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.