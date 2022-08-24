İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tekirdağ'da uyuşturucudan 4 kişi yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa, Şarköy ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Şarköy ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelinde çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çerçevede ilçelerde durdurulan bazı araçlar ile şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirilerek şahıslarla ilgili işlem başlatıldı. Uyuşturucu maddelere el konulurken 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.