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Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok: 2 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda biri çocuk 2 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda biri çocuk 2 kişi yakalandı.


Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesinde polisin uyuşturucuya yönelik çalışmasında, şüpheli bir şahsın üzerinden 53 fişek eroin ve 648 TL ele geçirildi. Bunun üzerinde şüpheli T.K. gözlatına alınarak, halkında uyuşturucu ticareti yapmaktan soruşturma başlatıldı.


Hıdırağa (Kore) Mahallesinde polisin devam eden çalışmalarında şüpheli şahıs ve yakınında bulunan metruk bir evde arama yapıldı. Aramalarda 53 gram eroin, 28 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli şahsın kimlik kontrolünde şahsın Suça Sürüklenen Çocuk yaşta K.K. olduğu belirlendi. Söz konusu şüpheli, Çocuk Şubeye teslim edildi.

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