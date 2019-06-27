İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da üzüm çeşidini arttıracak projede sona gelindi

Tekirdağ Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü tarafından melezleme yoluyla erkenci ve geçici üzüm yetiştirme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Tekirdağ'da üzüm çeşitlerinin arttırılması ve üreticinin daha fazla kazanması hedefleniyor.


Tekirdağ Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü tarafından melezleme yoluyla erkenci ve geçici üzüm çeşitlerinin elde edilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında emasküsyon çalışmaları gerçekleştirildi. Tüketicinin beğenisine sunulacak yeni ürünlerle Tekirdağ'da üreticinin daha fazla kazanacağı belirtilirken, projenin sonuçlanmasının ardından tescil çalışmalarının da başlatılacağı duyuruldu. Enstitü tarafından şimdiye kadar 21 sofralık ve şaraplık yerli üzüm tescil ettirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.