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Tekirdağ'da yaban domuzları fotokapana yakalandı

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban domuzu popülasyonunun dağılım gösterdiği yerleri tespit etmek amacıyla çeşitli yerlere yerleştirilen fotokapanlarda yaban domuzu görüntülendi.


Çok geniş bir coğrafyada yaylım gösteren yaban domuzu Tekirdağ'da da yoğun olarak görülüyor. Hem etçil hem de otçul olan yaban domuzları doğuştan itibaren toprağı karıştırarak farklılaşmasına, yeni tohumların kolonileşmesine ve meyve tohumlarının yayılmasına neden olduğu belirtilirken, bölgede bulunan yaban domuzlarını tespit etmek amacıyla Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından çeşitli yerlere fotokapanlar yerleştirildi. Bu sayede yaban domuzu popülasyonunun dağılım gösterdiği yerlerin tespit edilmesi amaçlanıyor.

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