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Tekirdağ'da yaban hayatına 1 buçuk ton yem bırakıldı

Tekirdağ’ın Saray ve Malkara ilçelerinin yüksek kesimlerinde kış mevsimi şartlarında yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için yaklaşık 1 buçuk ton yem bırakıldı.

Tekirdağ'ın Saray ve Malkara ilçelerinin yüksek kesimlerinde kış mevsimi şartlarında yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için yaklaşık 1 buçuk ton yem bırakıldı.


Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, mevsim şartlarından dolayı yaban hayatı yemleme çalışmalarına devam ediyor. Kar yağışı sonrası havaların da iyice soğuması üzerine doğada yaşayan yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bırakılıyor. Kar yağışının yoğun olarak düştüğü Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinin yüksek kesimlerinde ekiplerce yapılan çalışmalarda, besi yemi, ot yoncası ve pazar artıklarından oluşan yaklaşık bir buçuk ton yem doğaya bırakıldı.


Yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışmaların devam edileceği vurgulandı.

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