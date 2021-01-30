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Tekirdağ'da yaban hayatına 4 buçuk ton yem bırakıldı

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve karlı günlerde kentin yüksek kesimlerindeki yaban hayatına 4 buçuk ton yem bıraktı.


Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Şube Müdürlüğünün yaban hayatını destekleme kapsamında çalışmaları sürüyor. Kar yağışı sonrası hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle DKMP ekipleri tarafından kentin özellikle yoğun kar yağışının olduğu bölgelere besi yemi, yonca, pazar ve manav atığı ile yemleme çalışması yapıldı. Tekirdağ'ın İlçeleri dahil yaban hayatının olduğu birçok bölgeye yem bırakılarak, yemleme çalışması yapıldı. Ekipler tarafından karlı ve soğuk günlerde toplamda 4 buçuk ton yemleme çalışması yapıldı.

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