Tekirdağ'da yağan kar kısa süreli sevinç yaşattı

Tekirdağ'ın Malkara ile Keşan ilçesi arasında yağan kar kısa süreli sevinç yaşattı.

Malkara - Keşan yolu üzeri Danişment Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, yola çıkan sürücüleri şaşırttı. Sosyal medyada yapılan paylaşımı gören vatandaşlar ise kar yağışı olduğuna inanamadı. Yaklaşık 1 saat süren kar yağışıNIN etkisini kaybettiği gözlendi. Öte yandan Malkara kuzeyinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı görüldü.