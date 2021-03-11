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Tekirdağ'da yağan kar kısa süreli sevinç yaşattı

Tekirdağ’ın Malkara ile Keşan ilçesi arasında yağan kar kısa süreli sevinç yaşattı.

Tekirdağ'ın Malkara ile Keşan ilçesi arasında yağan kar kısa süreli sevinç yaşattı.



Malkara - Keşan yolu üzeri Danişment Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, yola çıkan sürücüleri şaşırttı. Sosyal medyada yapılan paylaşımı gören vatandaşlar ise kar yağışı olduğuna inanamadı. Yaklaşık 1 saat süren kar yağışıNIN etkisini kaybettiği gözlendi. Öte yandan Malkara kuzeyinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı görüldü.

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