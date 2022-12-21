İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da yağma, dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 4 gözaltı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ilçesinde nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçların ilişkin düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ilçesinde nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçların ilişkin düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğünce Çerkezköy ilçesinde nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde bazı adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda tehdit ve cebir ile zorla senet imzalatarak tahsil eden E.A, F.A, M.A, A.K isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet senet, 75 adet av tüfeği kartuşu, 15 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

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