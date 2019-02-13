Tekirdağ'da yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yağmurun ardından kar yağışı başladı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yağmurun ardından kar yağışı başladı.
Dün sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış yerini karlı havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarıların ardından Malkara genelinde beklenen kar yağışı başladı. Kar yağışının etkisini gösterdiği ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Pastane işletmecisi Selin Aydın, kar yağışının ilçede özellikle çiftçilikle uğraşanlar için sevindirici olduğunu söyledi.