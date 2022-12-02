Tekirdağ'da yan yana 3 binada yangın

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir bağ evi ile çevresinde bulunan ambar ve odunlukta yangın çıktı.

Yeşiltepe Mahallesi Girne Caddesi üzerinde bağ evi olarak kullanılan bir ikamet ile çevresinde bulunan odunluk ve ambarda bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu İtfaiye İstasyon ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle bağ evinin çatısı, ambar ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.