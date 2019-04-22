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Tekirdağ'da yanan ev küle döndü: 150 bin liralık maddi hasar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaşın yaşadığı ev, çıkan yangın sonucu küle döndü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaşın yaşadığı ev, çıkan yangın sonucu küle döndü.


Olay, öğle saatlerinde İbrice Mahallesi'nde bulunan Baki Meriç'e ait evde meydana geldi. Kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Tamamen küle dönen evde yaklaşık 150 bin lira maddi hasar meydana geldiği belirtildi.


Olayla ilgili konuşan ev sahibi Baki Meriç, yangın haberini gelininden aldığını ifade ederek, evin kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

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