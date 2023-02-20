Tekirdağ'da yaralı depremzedelerin tedavileri sürüyor

Asrın afeti olarak nitelendirilen iki büyük depremin ardından Tekirdağ'daki hastanelere sevk edilen yaralıların tedavisi sürüyor.

Kahramanmaraş merkezi meydana gelen asrın afetinden sonra tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'a yaralı depremzedeler sevk edildi. Deprem bölgesinde yaralar sarılırken, Tekirdağ'daki hastanelerde de yaralı vatandaşların yaraları sarılıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Tekirdağ'da 26 depremzede vatandaşın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Hastanedeki depremzedelerin yanı sıra Tekirdağ genelinde misafir edilen depremzede sayısı, 10 bin 81'e yükseldi. Misafir edilen 9 bin 753 depremzede, kendi isteği ile tuttuğu evde, akraba, yakını veya arkadaşında kalırken, 328 depremzede ise, kamu misafirhaneleri, otel ve apartlar da ağırlanıyor.

Tekirdağ Şehir Hastanesinde açıklamada bulunan Kalkan, "Ülkemizin başı sağ olsun. Tüm sağlık çalışanlarımız sahada görev başındayken hastalarıyla beraber hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailelerine sabır diliyorum. Ülkemizin tüm şehir hastanelerinde depremzede vatandaşlarımıza hizmet verilmekte. Burada Tekirdağ'da 26 depremzede vatandaşımız kamu hastanelerinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesinde tedavileri sürüyor. Sağlık durumları iyi hastanemiz tarafından tüm tedavi ihtiyaçları karşılanmakta. Sosyal ihtiyaçları için tüm vatandaşlarımız büyük özveri sergileyerek, depremzede vatandaşlarımıza hak ettikleri ilgiyi gösteriyor. Bütün personelimiz ile bakanlığımızın programı dahilinde hepimiz görevliyiz. Sahadayız. Bütün canlar bizim emanetimiz. Onların yanındayız ve yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Milletimizin emrindeyiz. Ekiplerimiz Hatay ve Adıyaman'a görev değişimine gidiyor. Orada hizmet veren arkadaşlarından nöbeti devir alarak taze bir enerjiyle bölgedeki afetzedelerin yanında olacak" dedi.

Kahramanmaraş'ta 2,5 yaşındaki oğlunun tedavisi için Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine gelen İrfan Tepe'de bu konuda yardımcı olan herkese teşekkürlerini iletti.