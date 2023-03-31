Tekirdağ'da yarım kilo skunk ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yarım kilo skunk ele geçirilirken, olaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Süleymanpaşa ilçesinde 1 şahsın üzerinde yapılan aramada, 3 ayrı poşet içerisinde toplam 503 gram skunk maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yakalanan H.G. isimli şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. H.G., çıkartıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.