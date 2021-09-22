Tekirdağ'da yaya önceliği denetimi

Tekirdağ'da yaya önceliği olan noktalar polis ekiplerince mercek altına alındı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Hükümet Caddesi'ndeki yaya geçitlerinde, vatandaşlara öncelik vermeyen araç ve sürücüleri tek tek tespit etti. Polis ekiplerince, kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri, bölgede bulunan hatalı park yapan araçlara da müdahale ederek, sürücülere yollarına devam etmeleri konusunda ikazlarda bulundu.