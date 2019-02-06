Tekirdağ'da yaya öncelikli trafik uygulaması

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaya öncelikli trafik uygulaması yapıldı.

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında, Malkara Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi önünde uygulama yapıldı. Kaymakam Erkan Karahan ve diğer görevliler tarafından tarafından yoldan geçen sürücülere Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikleri içeren bilgilendirme broşürleri verildi. İlçe genelindeki okullarda da etkinlikler düzenleneceği belirtildi.

Kaymakamdan açıklama

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, "Bakanlığımızın projesi kapsamında saat 12.00 ile 13.30 arasında 'Yaya Öncelikli Trafik' etkinliğinde burada bulunmaktayız. Sürücülere, oluşturulan broşürleri takdim ederek, yaya öncelikli trafik anlayışının gündeme geldiğini ifade ediyoruz ve iyi yolculuklar diliyoruz. Farkındalık oluşturan etkinliklerimizle trafik güvenliği noktasında daha üst seviyeleri çıkarız diye temenni ediyoruz" diye konuştu.

Uygulamaya, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, İlçe Jandarma Komutanı Murat Kızıltan, İlçe Tarım Müdürü Pasin Akbulut, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Selda Köroğlu, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergun Durgun, Malkara Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Şen, jandarma personeli, emniyet personeli, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.