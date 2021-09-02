Tekirdağ'da Yaz Basketbol Turnuvası

U-14 kategorisinde Olimpik Spor Kulübü ile karşılaşan TREDAŞ Spor, rakibini 114-27 mağlup ederek ortaya koyduğu oyun ile taraflı tarafsız tüm basketbol severlerin beğenisini topladı.

TREDAŞ Spor Antrenörü Çiğdem Göroğlu, "Sporcuların uzun bir aradan sonra sahaya çıktığı bir organizasyon oldu. TREDAŞ Spor olarak U-18 - U-14 ve U-12 yaş gruplarıyla toplam 3 kategoride katılım sağladığımız turnuvada hedefimiz il birinciliği" dedi.

Yardımcı Antrenör Hakan Sınırlı ise, "Kış sezonu başladığında kız ve erkek takımlarıyla birlikte toplam 4 kategoride 11 takımla lige katılım sağlayacağız. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilimizdeki birçok sporcumuza takımla birlikte hareket etme ve öz becerilerini geliştirebilme fırsatını vermek amacındayız" diye konuştu.

Trakya'da elektriği kaliteli, sürekli ve yeterli verme sorumluluğunun yanında, sosyal sorumluluk alanında da çalışmalarını aralıksız sürdüren TREDAŞ, basketbolda spora ve sporcuya desteğini sürdürüyor.