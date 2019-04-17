Tekirdağ'da yemekler yarıştı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 43. Turizm Haftası kapsamında Tekirdağ Yöresi Geleneksel Yemek Yarışması düzenlendi. Yarışmada konuşan Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdür V. Abdullah Barut, "Zengin mutfak kültürümüz adeta unutulmaya yüz tutmuştur" dedi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde 43. Turizm Haftası kapsamında düzenlenen Tekirdağ Yöresi Geleneksel Yemek Yarışmasına Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdür V. Abdullah Barut, çok sayıda yarışmacı ve vatandaş katıldı.

"Mutfak kültürümüz adeta unutulmaya yüz tutmuştur"

Program öncesi konuşma yapan Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdür V. Abdullah Barut, "Milli kültürümüzün en önemli unsurlarından biri olan, sofralarımızın ve yemeklerimizin tanıtılması son yıllarda ihmal edilmiştir. Zengin mutfak kültürümüz adeta unutulmaya yüz tutmuştur. Geleneksel mutfak kültürümüzün damak tadı olan etli ve sebzeli yemeklerimiz, börek ve tatlılarımız adeta unutulmuş. Yemek kitaplarında ya da sohbetler arasında sözde kalmışlardır" dedi.

Lokanta talebi

Barut, 1854'ten sonra Tekirdağ ve çevresinde çok zengin bir mutfak kültürünün meydana geldiğini ifade ederek, “Bölgemizin genel mutfak lezzetlerini yaşatmak ve gelecek kuşaklara taşımak amacıyla yemek yarışması her yıl Turizm Haftası etkinlikleri içerisinde geleneksel hale gelmiştir. Amacımız genel damak tatlarımız yaşatmak ve gelecek kuşaklara ulaşılmasını sağlamaktır. Ancak bu etkinliklerle ikinci bir amacımız da şehrimize gelen misafirlerimize yerel lezzetlerimizin tanıtılması noktasında eksikliğini hissettiğimiz bir lokantanın açılması olacaktır. Bu noktada Tekirdağ Lokantacılar Pastacılar Odası başkanlığınca bir çalışma yapılması ve bu çalışmanın hayat bulmasını istiyoruz” diye konuştu.

Program kapsamında 55 yiyecek çeşidi, jüri üyeleri tarafından 5 kategoride değerlendirildi. Dereceye giren yemeklerin sahibine çeşitli ödüller verildi.