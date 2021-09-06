Tekirdağ'da yeni eğitim yılı heyecanı

Tekirdağ'da 2021-2022 yüz yüze eğitim öğretim yılının başlaması ile kent genelinde 193 bin 105 öğrenci ders başı yaptı.

Yaz tatilinin ardından Tekirdağ'da 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına salgın tedbirleri alınarak yüz yüze eğitim bugün itibarıyla başladı. Okula gitmenin heyecanını yaşayan öğrenciler sabah saatlerinde aileleriyle okul kapısına kadar geldi. Burada aileleriyle vedalaşan öğrenciler, salgın tedbirleri kapsamında aylar sonra sınıfa girip ders yapmanın heyecanını yaşadı.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da yeni eğitim dönemi için bir mesaj yayımlayarak, “İlimiz Tekirdağ'da 434'ü resmî 164'ü özel olmak üzere toplam 600 okulumuzda, 11.875 öğretmenimizle, bugün itibariyle 193.105öğrencimize yüz yüze eğitim öğretim hizmeti vermeye devam edeceğiz. Yepyeni umutlarla başladığımız 2021-2022 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.