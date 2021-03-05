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Tekirdağ'da yeni nohut çeşitleri için çalışmalar başladı

Tekirdağ’ın Saray İlçesinde yeni nohut çeşitlerinin yaygınlaştırılması projesi ile parseller kontrol edildi.

Tekirdağ'ın Saray İlçesinde yeni nohut çeşitlerinin yaygınlaştırılması projesi ile parseller kontrol edildi.


Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, ilçede gerçekleştirilecek olan yeni nohut çeşitlerinin yaygınlaştırılması projesi ile ilçeye bağlı Çayla ve Kurtdere mahallelerinde çalışmalar yapılıyor. Mahallerde kurulacak olan nohut demonstrasyon parsellerinin kontrolleri Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince yapıldı.

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