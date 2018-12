Tekirdağ'da "Yenidoğan Canlandırma Programı Eğitimi" düzenlendi

Tekirdağ Polisevinde düzenlenen eğitime, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Cengiz Becerir, Personel Destek Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin, Tekirdağ'daki kamu, üniversite ve özel hastanelerde çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Anestezi Uzmanı ve doğumda görev alan pratisyen hekim, ebe, hemşire ve anestezi teknisyenlerinden oluşan 25 sağlık personeli katıldı.

Eğitimle ilgili yapılan açıklamada "Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) eğitiminin amacı, tüm dünyada yılda 4 milyon yenidoğan ölmekte ve bunların yüzde 23'ü doğum sonrası asfiksiye (oksijen eksikliği) bağlı kaybedilmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de asfiksi temel bir neonatal (yenidoğan) sorun olmayı sürdürmekte ve özel bir neonatal deneyimi olmayan kurumlarda da neonatal resüsitasyon (yenidoğan canlandırma) gereksinimi doğabilmektedir. Asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları, yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurur. Her yeni doğanın, yeterli bir resüsitasyona hakkı vardır. Bu ise; doğum odasında uygun gereçlerin her an hazır olmasıyla birlikte, burada çalışan sağlık personelinin yenidoğan resüsitasyonunda becerili olmalarını ve bir ekip olarak uyumlu çalışabilmelerini gerektirir. Bu nedenle asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekellerin (hastalık kalıntısı) önlenmesi amacıyla 1998 yılından bu yana Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) yürütülmektedir. Program kapsamında yurt çapında doğum salonunda çalışan ve yenidoğana yönelik girişimde bulunan tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde 'Yenidoğan Canlandırma Uygulayıcı Eğitimleri' gerçekleştirilmektedir."