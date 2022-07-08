Tekirdağ'da yerli ve milli tohumlardan 60 ton ürün elde edilecek

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından belediyeye ait tarlalara ekilen Macar fiğ tohumları ile 360 dönümden 60 tonun üzerinde ürün elde edilecek.

Süleymanpaşa Belediyesine ait tarlalara ekilen ve hayvan yemi olarak kullanılan Macar fiğ bitkisi tohumlarından 60 tonun üzerinde ürün elde edilmesi bekleniyor. Namık Kemal Üniversitesi ile yapılan iş birliği çerçevesinde belediye tarafından üretilen Macar fiğ tohumları, Karacakılavuz Mahallesi'nde bulunan tarlalara ekildi. 360 dönümde gerçekleştirilen ve 60 tondan fazla verim alınması hedeflenen tohum ekimini yerinde takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ekilen ürünün hayvancılıkla uğraşan Süleymanpaşalı çiftçiler için değerlendirileceğini dile getirdi.

Tarlaların ekime hazırlanması esnasında biçerdöveri bizzat kendisi kullanan Başkan Yüksel, “Allah'a hamdolsun bütün bir yılın çalışmasının karşılığını alıyoruz. Sadece biz değil, bütün çiftçilerimiz alıyor. Çok şükür, hamdolsun Süleymanpaşa'da özellikle buğday veriminde 500 kilogramın altında bir verim yok. Güzel haberler duyuyoruz. Bazı bölgelerde 800 kilograma kadar çıkan verimler duyduk. İnşallah biz de bereketini göreceğiz. Süleymanpaşalı hemşehrilerimize, özellikle kırsal mahallelerimize güzel yatırımlar güzel işler yapacağız diyorum” dedi.

“Bütün kırsal mahalleler için ekim yapacağız”

Süleymanpaşa'ya bağlı 59 kırsal mahallenin tamamına yönelik hazırlıklar yaptıklarını vurgulayan Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak Namık Kemal Üniversitesi ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde, kendi ürettiğimiz Macar fiğ tohumlarını Karacakılavuz'da belediyemize ait tarlamıza ektik. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize destek olmak amacıyla, belediyemize ait 360 dönüme ektiğimiz ürünlerden 60 tonun üzerinde verim bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl itibarıyla 59 kırsal mahallemizin tamamında, geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan çiftçilerimize yönelik büyük bir dizi projeyi hayata geçireceğiz. Tüm çiftçilerimize bol bereketli bir hasat dönemi diliyorum” ifadelerini kullandı.