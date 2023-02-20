İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da yeşil reçeteli yüzlerce hap ele geçirildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada yeşil reçeteye tabi 3 bin 808 hap ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada yeşil reçeteye tabi 3 bin 808 hap ele geçirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda, TOKİ uygulama noktasında bir otomobili durdurarak içerisinde arama yaptı. Aramada yeşil reçeteyle satılan 3 bin 808 hap ele geçirilirken, otomobil sürücüsü İ.H.G. ile yanında bulunan T.B. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.B. tutuklanırken, diğer zanlı ise serbest bırakıldı.

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