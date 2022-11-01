Tekirdağ'da Yeşilçam Sergisi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde açılan Yeşilçam Sergisi ilgi odağı oldu.

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ev sahipliğine Yeşilçam Sergisi açıldı. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde açılan sergide, Yeşilçam Dönemine damga vuran Hulusi Kentmen, Kadir İnanır, Fatma Girik, Türkan Şoray, Kemal Sunal, Tarık Akan gibi isimlerin heykel ve resimleri sergilendi. Serginin açılış kurdelesinin kesilmesi ile vatandaşlar heykel ve tuvalleri ilgiyle izledi.

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu sergi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün belki de Tekirdağ'da bir ilke imza atacağız. Bizim yaşıtlarımız belki de daha iyi bilir. Yeşilçam'ın mükemmel şahsiyetlerinin heykel hocalarımız tarafından heykelleri, resim hocamız tarafından ise resimleri tuvallere aktarıldı. Bu arkadaşlarımız aynı zamanda karı kocadır. Böyle bir sanatsal ve kültürel faaliyete imza attılar. Biz de buna ev sahipliği yapıyoruz. Ölenlere rahmet okuyacağız, Allah'tan uzun ömürler dileyeceğiz” dedi.

Yeşilçam sergisi 9 Kasım 2022 tarihine kadar açık kalacak.