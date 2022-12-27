Tekirdağ'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Tekirdağ'ın Saray ve Ergene ilçelerinde yılbaşı öncesi kaçak içkiye yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Operasyonda kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşı öncesi Ergene ve Saray İlçelerinde kaçak alkole yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan aramalarda, 40 adet şişe kaçak içki, 43 gram bonzai ve suçta kullanılan 1 adet cep telefonu ele geçirildi.