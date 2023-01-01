Tekirdağ'da yılbaşında denetimler artırıldı

Tekirdağ'da vatandaşların huzurlu bir şekilde 2023'e girmesi için denetimler artırıldı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'da denetim noktalarını gezerek görevi başındaki kolluk kuvvetlerinin yeni yılını kutladı.

Tekirdağ'da vatandaşların yeni yıla huzurlu girmesi için jandarma ve polis tarafından denetimler artırıldı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'da denetimlere katıldı. Uygulama Noktalarında durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Vali Yıldırım, yeni yıllarını kutlayarak, yeni yılın sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni etti. Ardından İtfaiye'yi ve Polis Harekat Merkezi'ni ziyaret eden Vali Yıldırım, görevi başında bulunan personelin yeni yılını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Vali Aziz Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Çetin eşlik etti.