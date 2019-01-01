Tekirdağ'da yılın ilk bebeği Suriyeli Kasım oldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yılın ilk bebeği gece saat 01.25'te dünyaya gelen Suriyeli Kasım oldu.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla 2019'un ilk bebeği Suriyeli Anne Meysa Dağır ve Abdülselam Harp çiftinin Kasım isimli oğlu 01.25'te dünyaya gözlerini açtı. Anne Meysa Dağır İHA'ya yaptığı açıklamasında 2019'daki beklentisini Suriye'deki savaşın durması olarak belirtti.

Savaşın durmasını istedi

2015 yılında Suriye'de meydana gelen savaş sonrası kızı Bisan ve oğlu Ayat'la birlikte Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'ne gelen Meysa Dağır ve Abdülselam Harp çiftinin ‘Kasım' ismini koydukları oğulları 2019 yılının ilk bebeği oldu. Sezaryenle gerçekleşen doğum sonrasında anne olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Anne Meysa Dağır, “Çok mutluyum. Allah herkese bu duyguyu yaşatsın” dedi. Anne Dağır 2019'dan beklentisini ise şu sözlerle aktardı; “Tüm insanlık için mutluluk ve huzur diliyorum. Ve Suriye'deki savaşın bir an önce durmasını istiyorum. Allah'tan tek isteğim budur” ifadelerine yer verdi.

Doğum sonrası Suriyeli çifti ziyaret eden hastanenin başhekimi Yard. Doç. Dr. Fergan Genç de, “Doktorumuz Savaş Özgür Ağlamış'ın yapmış olduğu başarılı operasyon sonrasında bebeğimiz sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Ailemizi tebrik ediyorum. Sağlık ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum” dedi.