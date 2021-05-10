Tekirdağ'da yine gökten çamur yağdı

Tekirdağ'da gökten yağan çamur nedeniyle, sokaklarda park halinde bulunan araçlar kirle kaplandı. Pandemiden muaf olan taksi sürücüleri de salgından dolayı araçlarını yıkatamadıkları için müşterilere karşı mahcup olduklarını söyledi.

Tekirdağ'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan çamur yağışı, haftalar sonra yine kirli yüzünü gösterdi. Kent genelinde gökyüzünde toz sonucu oluşan çamur yağışı etkili oluyor. Gökyüzünden çamur yağışı nedeniyle araçların üzeri adeta çamurla kaplandı. Kapanma nedeniyle günlerdir evlerin önünde park halinde bulunan araçların üzerine çamur birikintileri oluşurken, pandemiden muaf olan taksicilerde oto yıkamacıların kapalı olmasından dolayı araçlarını yıkatamıyor.

“Mahcup oluyoruz"

Kentte taksicilik yapan Cumhur Duran, bu konuda müşterilere karşı mahcup duruma düştüklerini ifade ederek, “Doğadan gelen bir şey bu ama yıkayacak bir yer yok. Tam kapanmadan dolayı bütün yıkama yerleri kapalı olduğu için bu konuda hiçbir şey yapamıyoruz. Ancak elle temizlemeye çalışıyoruz tabi bu yeterli olmuyor. Doğandan gelen bir şey. Doğayı da kirleten insanlar. Haliyle böyle acısını da insanlar çekecek. Yani doğanın pisliğini dışarı vermesi. Bizim verdiğimiz pisliği geri atıyor. Alın diyor bu. Doğayı korumadığımız müddetçe daha başımıza çamurda yağar, başka şeylerde yağar. Elle temizlenecek iş değil. Muhakkak oto yıkamada temizlenmesi gereken bir olay. Pandemiden dolayı kapalı olduğu için tabii ki zorluk çekiyoruz. Müşterilere karşıda mahcup oluyoruz” dedi.