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Tekirdağ'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor

Tekirdağ’da etkili olan yoğun sis nedeniyle göz gözü görmüyor.

Tekirdağ'da etkili olan yoğun sis nedeniyle göz gözü görmüyor.


Tekirdağ'da sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek için evden çıkanlar sis sürprizi ile karşılaştı. Yollara çöken sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar indi. Sis nedeniyle göz gözü görmezken, karayollarında bulunan sürücüler, yolda ilerlemekte zor anlar yaşadı. Tekirdağ yollarında yaşanan yoğun sis sebebiyle trafik ekipleri de kontrollerini sıklaştırdı.


Yoğun sis etkisini sürdürüyor.

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