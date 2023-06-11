Tekirdağ'da yolcu minibüsü ile vinçli kamyon çarpıştı: 3'ü ağır 12 yaralı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yolcu minibüsü ile vinçli kamyonun karıştığı kazada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, Marmaraereğlisi ilçesi Dereağzı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Y.D.'nin hakimiyetindeki 06 FVR 54 plakalı vinçli kamyon, yolun kenarında yolcu almak için bekleyen E.S.'nin idaresindeki 59 M 2104 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Meydana gelen kazada minibüs ve kamyonda bulunan 12 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar, Tekirdağ ve Çorlu ilçesindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazada 12 yaralının 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kaza sebebiyle Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik akışında aksamalar yaşandı.