Tekirdağ'da yürütülen projeler tutarı 6 milyar 350 milyon TL

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik YİKOB Toplantı Salonu'nda 2019 yılının ilk Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, “İlimizde yürütülen projelerin toplam tutarı 6 milyar 350 milyon TL'dir. Önceki yıllarda 1 milyar 657 milyon TL harcanmıştır. 2018 yılında gönderilen ödenekler ise 1 milyar 024 milyon TL olup, dönem sonu harcaması 1 milyar 008 milyon TL olarak gerçekleşmiştir” dedi.

Tekirdağ'daki yatırımlar hakkında katılımcılara bilgi veren Vali Yıldırım konuşmasında; “Bu toplantımız, içeriği itibarıyla yatırımların 2018 yılı son dönemine ilişkin verilerin incelendiği bir toplantı olacaktır. Toplantımızın ve çalışmalarımızın ilimizin, ülkemizin yatırımlarına, ekonomisine, refahına katkı sağlamasını ve hayırlı olmasını diliyorum. 2018 yılı itibarıyla İlimiz genelinde toplam 289 proje yürütülmektedir. Bu projelerden 80'i tamamlanmış, 110'u devam etmekte, 99 projeye ise başlanamamıştır. İlimizde yürütülen projelerin toplam tutarı 6 milyar 350 milyon TL'dir. Önceki yıllarda 1 milyar 657 milyon TL harcanmıştır. 2018 yılında gönderilen ödenekler ise 1 milyar 024 milyon TL olup, dönem sonu harcaması 1 milyar 008 milyon TL olarak gerçekleşmiştir” dedi.

En Büyük yatırım eğitime

Vali Yıldırım konuşmasının devamında, “Projelerin sektörlere göre dağılımı; Tarım 56, Madencilik 6, Enerji 19, Ulaştırma 52, Eğitim 78, Sağlık 22, Turizm 2 ve D.K.H. (Diğer kamu Hizmetleri) 54 adettir. Değerli kurul üyeleri devlet yatırımlarının temel amacı vatandaşın refah ve mutluluğunu arttırmaktır. Bu nedenle 2018 yılı içerisinde bitirilemeyen projelerin gözden geçirilerek yıl içerisinde tamamlanmasına gayret edilmelidir. Ayrıca 2019 yılı programı gereği yıl içinde bitirilmesi gereken projeler, el birliğiyle gelen ödenekler yerinde kullanılarak yıl sonuna kadar tamamlanmalıdır. Yeni bir yatırım dönemine başlarken, öncelikle yatırımcı kuruluşlarımızın yürütecekleri projelerde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile gerekli koordinasyonu sağlayarak işi yürütmeleri önemlidir. Bu kapsamda yatırımcı kuruluşlarımızın çalışmalarında, kaymakamlarımız ve ilçe belediye başkanlarıyla işbirliği halinde olmaları ve bilgi alışverişinde bulunmaları hususunda hassasiyet gösterilmelidir. Koordinasyon için koordinasyon toplantıları beklenilmemelidir. 2019 yılının yatırımlarımız açısından verimli bir yıl olarak geçmesini diliyorum” diye konuştu.

Toplantıya Vali Yıldırım'ın yanı sıra; Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, İlçe Kaymakamları, Belediye Temsilcisi, Yatırımcı Bölge ve İl Müdürleri katıldı.

Toplantı, Yatırımcı Bölge Kuruluşlarının sunumlarının ardından sona erdi.