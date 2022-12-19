Tekirdağ'da yüzlerce öğrenci kış spor okulunda eğitim alıyor

Tekirdağ'da binlerce öğrenci belediyenin düzenlediği kış spor okulunda eğitim alıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından verilen Kış Okulu eğitimlerinde her yıl olduğu gibi onlarca branşta, binlerce öğrenci eğitim almaya devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Kış Okulu, yetişkinlere yönelik kişisel gelişim ve meslek edindirme kursları ile çocuklarla gençlere yönelik spor, sanat ve kültür kurslarından oluşan çok sayıda eğitimi içeriyor.

1500 çocuk 24 branşta eğitim alıyor

Özellikle eğitim hayatlarının yanı sıra bir spor dalıyla ilgilenmek ya da sanatsal bir hobi edinmek isteyen öğrencilerin ilgi gösterdiği Kış Okulu bünyesinde; 7-14 yaş arası öğrenciler için resim, tiyatro, piyano, keman, gitar ve halk oyunları olmak üzere 6 sanat dalında, futbol, basketbol, yüzme, voleybol, tenis, sualtı sporları, tekvando, karate, judo, olimpik ve geleneksel okçuluk, boks ve satranç olmak üzere 13 spor branşında, ingilizce ve robotik kodlama ile birlikte toplam 21 farklı kursta eğitim veriliyor. Ayrıca 4-6 yaş arası okul öncesi çağındaki çocuklar için de orff ve ritim, akıl ve zekâ oyunları, çocuk atölyeleri olmak üzere 3 farklı dalda eğlenceli etkinlikler de Kış Okulu çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Kış Okulu bünyesinde eğitim verilen kurslardan toplam bin 469 çocuk faydalanıyor.

Yetişkinlere yönelik 13 kurs açıldı

Yetişkinlere yönelik kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarında ise çinicilik, amigurumi (Japon örgü bebek sanatı), fotoğrafçılık, giyim öğretim teknolojisi, piyano, keman, gitar, bağlama, ingilizce, İşaret Dili, Pilates, Tezhip ve Halk Oyunları olmak üzere 13 farklı dalda eğitim veriliyor. 18 yaşından büyük herkesin yararlandığı kurslarda 592 kişi eğitim alıyor. Tamamen ücretsiz olan kurslar, alanında uzman eğitmenler tarafından verilirken, öğrencilere kurs sonunda katılım sertifikası verilecek.

Yüksel: “Çocuklarımız için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Çocuklarımızın kendilerini geliştirmeleri, sanal mecralardan uzaklaşarak sosyalleşmeleri ve spor ya da sanat dallarından biriyle ilgilenerek donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için belediyemizin tüm imkânlarını seferber ediyor ve yaz tatillerinde Yaz Okulu, okul döneminde ise Kış Okulu adıyla onlarca farklı kurs düzenliyoruz. Bu kurslarımızdan binlerce öğrenci yararlanıyor. Kurslarımızı şehrimizin farklı noktalarında düzenleyerek çocuklarımızın bu eğitimlere kolayca ulaşmalarını sağlıyoruz. Ayrıca yeni hobiler edinmek ya da meslek sahibi olmak isteyen hemşerilerimiz için de çok sayıda kurs açtık. Her yıl kurs ve öğrenci sayılarımızı arttırıyoruz. Öğrencilerimiz de bu hizmetten memnuniyetlerini sıklıkla dile getiriyorlar. Süleymanpaşa'mıza hizmet etmek için her fırsatı değerlendirmeye, gençlerimize fırsat eşitliği yaratmaya devam edeceğiz” dedi.