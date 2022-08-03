Tekirdağ'da zabıta ve polisten ‘Çekçek' operasyonu: 12 kaçak göçmen içeride gizlenirken yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde zabıta ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 kaçak göçmen yakalanırken, yaklaşık 50 ton atık ve 35 adet çekçek toplandı.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi polis ekiplerince ruhsatsız olarak geri dönüştürülebilir atık toplayan kişilere göz açtırmadı. Zabıta ekiplerince 'Çekçekçilere' havadan ve karadan operasyon gerçekleştirildi. Gelen bir ihbarı değerlendiren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, verilen adresteki metruk bir binaya operasyon düzenledi. İHA (İnsansız Hava Aracı-Dron) destekli operasyonda, içeride gizlenen yabancı uyruklu 12 kaçak yakalandı.

Operasyon çerçevesinde 50 ton atık ve 35 adet çekçek toplandı. Yakalanan kaçak göçmenler polis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.