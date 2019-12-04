Tekirdağ'da zehir tacirlerine darbe

Tekirdağ'ın Saray İlçesinde polisin düzenlediği "Özdemir" isimli uyuşturucu operasyonuyla 2 kişi tutuklanırken, 34 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında yaptıkları çalışmalarda teknik ve fiziki takip sonrası uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledikleri şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği "Özdemir" isimli uyuşturucu operasyonu ile O.U ve A.A isimli şüpheliler ile bu şüphelilerden uyuşturucu madde alarak kullanan 9 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, otomobil ve iş yerlerinde narkotik köpekleri ile yapılan aramada 34 Adet Crax cinsi uyuşturucu hap ile 1 Adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyon sonucu gözaltına alınan O.U ve A.A. isimli iki şüpheli emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, emniyetteki sorgularında edinilen bilgi uyarınca İstanbul'dan kendilerine uyuşturucu madde temin ettikleri öğrenilen 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.