Tekirdağ'da zincir marketlere şok denetim

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde zincir marketlere şok denetim gerçekleştirildi. Belediye ve Tarım Orman Müdürlüğü görevlilerince yapılan denetimlerde temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatları kontrol edilirken, raf ve kasa fiyatları da karşılaştırılarak son tüketim fiyatları denetlendi.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri ve Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlilerince Süleymanpaşa'daki zincir marketlerde "fahiş fiyat" denetimi gerçekleştirildi. Ekipler, marketlerde sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere birçok temel ihtiyaç malzemesinin fiyatlarını tek tek denetledi. Zincir marketlerdeki reyonları bir bir gezen ekipler; fiyat artışları, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünleri denetledi.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Turgut Ünsal, denetimler esnasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Denetimlerimizde, fiyat etiketi ve kasada olan fiyat karşılaştırılması yapıp, ürünün son kullanım tarihinin geçip geçmediğini kontrol ettik. Şu ana kadar yapılan denetimlerde bir sıkıntı yaşamadık. Denetimlerimiz devam edecek. Tüm zincir marketler denetlenecek" diye konuştu.