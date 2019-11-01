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Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Malkara - Şarköy yolu sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki otomobil virajda çarpıştı. Kaza yapan araçlara bir araç daha çarptı.


Meydana gelen kazada yaralanan İbrahim Büyükpınar'a (58) ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçen 112 Acil Servis ekipleri yaptı. Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Büyükpınar, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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