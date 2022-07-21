İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesindeki meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Tatarlı ve Susuzmüsellim Mahalleleri arasında meydana geldi. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Araçta yolcu olarak bulunan B.T, hayatını kaybetti.


Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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