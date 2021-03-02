Tekirdağ'da zirai erken uyarı sistemleri yenilendi

Zirai uyarı sistemleri sayesinde kimyasal zirai mücadelenin zamanında ve dozunda yapılarak etkinliğinin arttırılması ve gereğinden fazla kullanılan bitki koruma ürünlerinin çevreye ve insanlara zararın önüne geçiliyor.

Şarköy ilçesi Güzelköy ve Merkez mahalleleri, Süleymanpaşa ilçesi Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Hayrabolu ilçesi Çerkezmüsellim mahallesinde ve Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik mahallesinde bulunan 5 adet zirai erken uyarı istasyonlarının üreticilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bakımları yapılarak teknik kontrolden geçirildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Erken Uyarı Sistemi meyvecilik ve bağ alanlarında öncelikli olmak üzere ticari amaçla üretim yapan üreticilerimizin zamanında ve daha etkin zirai mücadele yapabilmeleri için il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat ederek, kayıt olmaları halinde cep telefonlarına SMS halinde ücretsiz olarak zirai mücadele zamanı ve bilgilendirmeleri yapılmaktadır. Buradaki amaç, kimyasal zirai mücadelenin zamanında ve dozunda yapılarak etkinliğinin arttırılması ve gereğinden fazla kullanılan bitki koruma ürünlerinin çevreye ve insanlara zararının önüne geçilmesidir” denildi.