Tekirdağ'daki 32 adet anıt ağaca özel bakım

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, anıt ağaçların uzun yıllar varlıklarını sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında bu yıl Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'daki anıt ağaçların bakımı yapılıyor.

Mevzuatta “tabiat varlığı” olarak tanımlanan anıt ağaçların mevcut durumlarını belirlemek, bakım ihtiyaçlarını tespit etmek, korunmalarını ve tanıtımlarını sağlamak ve tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce uygun nitelikteki ağaçlar, anıt ağaç olarak tescil edilerek koruma altına alınıyor. Anıt ağaçların uzun yıllar varlıklarını sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri amacıyla bakımları özenle yapılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce, “Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illerinde bulunan Anıt Ağaçların Budanması ve Rehabilitasyonu Projesi" hizmet alımı işi kapsamında, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 26 adet ve Şarköy ilçesinde yer alan 6 adet olmak üzere toplam 32 adet tescilli anıt ağacın bakım, rehabilitasyon ve tabela yapımı çalışmaları sürdürülüyor.

Çalışmaları yürüten ekipler proje kapsamında ağaçları mantar ve böceklere karşı ilaçlanmakta, kuru dalları budanıp oyuklar sıva teliyle sabitleyerek macunluyor. Ağaçların kabukları soyulmuş kısımları zift ve katranla sıvanarak iklim şartlarına dayanabilmeleri sağlanıyor. Son olarak ağaçlara kimlik bilgilerinin yer aldığı tabelalar da asılıyor.