Tekirdağ'daki bir çiftliğe jandarmadan baskın

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinin Kırkkepenekli Mahallesi'nde bir çiftliğe jandarma baskın yaparken baskında 33 kaçak göçmen yakalandı.

Muratlı ilçesinin Kırkkepenekli Mahallesi'nde toplam 70 dönüm alana sahip çiftliği kiralayan R.Y., U.B. ve F.K. adlı şüpheliler, çiftlik alanında hayvancılık ve seramik kaplama işleri yapıyordu. O işlerde çalıştırıldığı tahmin edilen 33 yabancı uyruklu kaçak göçmen jandarmanın operasyonuyla yakalanarak Muratlı Jandarma Karakoluna götürüldü. İran, Afganistan ve Suriye uyruklu mültecilerin birkaç tanesinin ise Türkmen olduğu öğrenildi.

Kimlik tespitleri yapılan mülteciler karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık raporuna götürüldü. Sağlık raporu alınan mülteciler, Kayı'daki İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek. Şüphelilerin ise ifade işlemleri sürüyor.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma da sürüyor.

Öte yandan Kırkkepenekli Mahallesi'ndeki çiftliğin bir dönem, ünlü sanatçı Ebru Gündeş'e ait olduğu öğrenildi.