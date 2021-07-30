Tekirdağ'daki devriye ekipler halka güven veriyor

Çalışmalar kapsamında 100 adet yeni personelin tahsis edildiği Kapaklı ilçesinde 4 noktada yaya devriye ekipleri görevlerine başladı. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için yoğun mesai harcayan ekipler, özellikle halkın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda nöbetleşe devriye atıyor.

Ayrıca pandemi döneminde kurallara uyulması için de faaliyet gösteren ekipler, koronavirüs tedbirlerine uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunuyor ve sosyal mesafe kuralını hatırlatıyor.